Назван способ определить у себя алкоголизм

Нарколог Литков: При алкоголизме спиртное используется как средство от тревоги

Нарколог и психиатр Сергей Литков рассказал, как определить у себя алкоголизм. Способ сделать это он раскрыл в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам врача, одним из способов определить у себя алкоголизм является наблюдение за тем, используется ли спиртное как средство борьбы со стрессом, тревогой или эмоциональным напряжением. Если алкоголь используется для таких целей, это может свидетельствовать о формировании зависимости.

Еще одним признаком Литков назвал рост толерантности к алкоголю. В этом случае для достижения привычного эффекта требуется все большая доза спиртных напитков. Это происходить из-за того, что нервная система постепенно адаптируется к веществу.

Кроме того, по словам нарколога, на развитие алкогольной зависимости могут указывать раздражительность, нарушение сна и внутреннее напряжение в трезвом состоянии. По словам специалиста, важным клиническим признаком также считается потеря контроля над количеством выпитого: в этом случае человек регулярно превышает запланированную дозу.

Ранее психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал, что алкоголизму предшествует фаза бытового пьянства. По его словам, на этой фазе спиртное перестает быть атрибутом праздника и используется как универсальный инструмент для отдыха, расслабления или снятия стресса.