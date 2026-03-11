Реклама

Названа приоритетная цель для российских артиллеристов на СВО

Командир батареи Енисей: Приоритетная цель для артиллерии — расчет БПЛА
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов (корреспондент отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Приоритетными целями для российских артиллеристов-морпехов в зоне специальной военной операции являются расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал «Ленте.ру» командир гаубичной артиллерийской батареи 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Енисей.

«Российская артиллерия сейчас вычисляет расчеты БПЛА в блиндажах и наносит по ним удары. Это одна из главных наших задач», — объяснил Енисей.

Он рассказал, что штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России определяют, в каком доме или лесопосадке находятся позиции украинских расчетов БПЛА. После этого артиллерия поражает эти цели. Енисей вместе с тем заявил, что ВСУ резко снизили интенсивность артиллерийских обстрелов. Причиной стал дефицит снарядов, связанный с задержками поставок из стран Запада.

По его словам, операторы БПЛА ВСУ также изменили свою тактику. Они стали атаковать не российские артиллерийские орудия, а их расчет.

