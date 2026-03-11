Реклама

16:21, 13 марта 2026Бывший СССР

ВСУ резко снизили интенсивность обстрелов на передовой

Командир батареи Енисей: ВСУ снизили интенсивность артиллерийских обстрелов
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов (корреспондент отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние несколько месяцев резко снизили интенсивность артиллерийских обстрелов. Об этом рассказал «Ленте.ру» командир гаубичной артиллерийской батареи 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Енисей.

По его словам, причиной стал дефицит снарядов, связанный с задержками поставок из западных стран. Теперь вместо этого ВСУ начали отдавать предпочтение атакам FPV-дронов. Число ударов украинских беспилотных летательныых аппаратов (БПЛА), как замечает военный, заметно выросло за последние месяцы.

«Артиллерия больше сейчас не на поражение работает, а на подавление огневых точек. ВСУ используют ее для морально-психологического воздействия и изнурения», — объяснил Енисей.

Ранее командир батареи заявил об изменении тактики операторов БПЛА ВСУ. Он отметил, что украинские военнослужащие стали работать по расчетам, а не по орудиям.

Енисей вместе с тем поделился подробностями о защите российской артиллерии. Он рассказал, что безоткатные орудия начали обваривать специальными решетками.

