Экономика
18:30, 11 марта 2026Экономика

Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

Микробиолог Никулин: Взрывы в Иране грозят затяжной экологической катастрофой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Взрывы на нефтеперерабатывающих химических заводах в Иране грозят затяжной экологической катастрофой на Ближнем Востоке. Неожиданное и долговременное последствие вооруженного конфликта назвал микробиолог и химик, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин, пишут «Известия».

Сырой нефтью, которую используют для производства серной кислоты, могли быть вызваны кислотные дожди — они уже начали свое распространение. Поэтому последствия таких атак могут быть длительными и затронуть территории на тысячи километров — в том числе и Израиль, предупредил эксперт.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе сам по себе является долговременной катастрофой — ее последствия люди и природа будут ощущать в течение нескольких десятилетий. В результате загрязняется почва, грунтовые воды и воздух — все это имеет долгосрочные последствия для жизни и здоровья.

Экологические последствия атак, по словам Никулина, уже затронули Среднюю Азию, включая Казахстан и Узбекистан, и рискуют добраться до Китая. Микробиолог считает, что в опасности находятся все окружающие Иран страны.

Ранее ООН предупредила о риске подорожания продуктов из-за войны в Иране.

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

