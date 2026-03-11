Названы способы правильно оборудовать спальню и лучше высыпаться

Дизайнер Макарова: Улучшить сон поможет правильно оборудованная спальня

Ощущение усталости после сна может в некоторых случаях быть вызвано тем, что человек спит в неправильно оборудованной комнате, считает дизайнер, креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова. Способы правильно обустроить эту комнату она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Макарова напомнила, что за качество сна ответствен гормон мелатонин, который вырабатывается в темноте. В связи с этим она посоветовала использовать в спальне источники приглушенного света, например, торшер или прикроватную лампу. Их надо включать за два часа до сна. На окна лучше повесить плотные шторы. Они помогут защититься от уличных фонарей и других источников света, дала совет дизайнер.

По ее словам, при оборудовании спальни отдельное внимание надо уделить выбору матраса и подушки. О том, что они не подходят человеку, свидетельствуют такие факторы, как напряжение в шее или спине и чувство дискомфорта после сна, а также то, что ночью человек часто меняет позу. Макарова посоветовала выбирать матрас с независимым пружинным блоком, состоящим из зон с разной степенью жесткости.

Дизайнер добавила, что стоит обращать внимание и на материалы, из которых сшито постельное белье. Чтобы хорошо высыпаться, стоит покупать постельное белье из таких материалов, как хлопок, лен, вискоза или лиоцелл, который также называют тенселем.

«Даже если в ближайшие планы не входит кардинальное изменение спальни, некоторые вещи для улучшения качества сна можно сделать уже сейчас: регулярно проветривать комнату перед сном, убрать лишние вещи, в том числе гаджеты, сменить синтетическое белье на натуральное и повесить плотные шторы», — подытожила Макарова.

