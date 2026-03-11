Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:35, 11 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы способы правильно оборудовать спальню и лучше высыпаться

Дизайнер Макарова: Улучшить сон поможет правильно оборудованная спальня
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom

Ощущение усталости после сна может в некоторых случаях быть вызвано тем, что человек спит в неправильно оборудованной комнате, считает дизайнер, креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова. Способы правильно обустроить эту комнату она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Макарова напомнила, что за качество сна ответствен гормон мелатонин, который вырабатывается в темноте. В связи с этим она посоветовала использовать в спальне источники приглушенного света, например, торшер или прикроватную лампу. Их надо включать за два часа до сна. На окна лучше повесить плотные шторы. Они помогут защититься от уличных фонарей и других источников света, дала совет дизайнер.

По ее словам, при оборудовании спальни отдельное внимание надо уделить выбору матраса и подушки. О том, что они не подходят человеку, свидетельствуют такие факторы, как напряжение в шее или спине и чувство дискомфорта после сна, а также то, что ночью человек часто меняет позу. Макарова посоветовала выбирать матрас с независимым пружинным блоком, состоящим из зон с разной степенью жесткости.

Материалы по теме:
«Попробуйте так пожить» Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
«Попробуйте так пожить»Миллиардеры и звезды страдают от СДВГ. Как они пришли к успеху, несмотря на ненависть окружающих?
9 февраля 2023
«Это действительно опасно» Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
«Это действительно опасно»Социальные сети наводнили лайфхаки по уборке. Почему некоторые из них угрожают здоровью?
3 июля 2022

Дизайнер добавила, что стоит обращать внимание и на материалы, из которых сшито постельное белье. Чтобы хорошо высыпаться, стоит покупать постельное белье из таких материалов, как хлопок, лен, вискоза или лиоцелл, который также называют тенселем.

«Даже если в ближайшие планы не входит кардинальное изменение спальни, некоторые вещи для улучшения качества сна можно сделать уже сейчас: регулярно проветривать комнату перед сном, убрать лишние вещи, в том числе гаджеты, сменить синтетическое белье на натуральное и повесить плотные шторы», — подытожила Макарова.

Ранее сомнолог Александр Калинкин рассказал о неожиданной причине возникновения храпа. Он утверждает, что к этой проблеме приводит изжога, поскольку она раздражает верхние дыхательные пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело одного из троих пропавших под Москвой детей нашли спустя четыре дня

    Шансы Германии пережить иранский кризис оценили

    Власти хотят забирать у россиян оставленные на таможне машины быстрее

    В Израиле сделали признание о конфликте с Ираном

    Во Франции раскритиковали заявления фон дер Ляйен о России

    Появилось видео удерживавшего позицию два месяца российского бойца

    Гособвинитель запросил срок для известного российского блогера

    В Госдуме предложили ограничить работу хостелов в многоквартирных домах

    Захарова ответила на новые санкции Запада эмодзи скунса

    Опубликованы кадры последствий атаки Ирана на судно в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok