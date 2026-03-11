Реклама

19:53, 11 марта 2026Силовые структуры

Не удержавший член в штанах россиянин наказал сам себя

Суд арестовал на 14 суток петербуржца за показ члена в ходе конфликта на дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Кировский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 14 суток местного жителя Алексея Калинкина, не удержавшего член в штанах в ходе дорожного конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина на суде признал вину и назвал свой поступок глупостью и мальчишеством. Он хотел выразить крайнее презрение к водителю, который, по его мнению, совершал опасные маневры на дороге. Калинкин раскаялся и заявил, что «уже наказал себя сам».

Его поступок сняла на видео девушка за рулем автомобиля, в котором находился ребенок. Запись опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах виден мужчина в кепке, который расстегивает штаны, спускает их, вынимает член и показывает.

Дорожный конфликт произошел 7 марта на проезжей части Трамвайного проспекта. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля, рассказала, что водитель машины Renault Duster лихачил и она его обогнала, чтобы избежать аварии. Однако мужчина своеобразно отреагировал на ее маневр.

Она пожаловалась на эксгибициониста полицейским, которые его нашли и задержали. Им оказался школьный преподаватель основ безопасности.

