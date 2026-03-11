Реклама

11:14, 11 марта 2026Спорт

Немецкие спортсмены отказались фотографироваться с победившими на Паралимпиаде россиянами

Немцы отказались фотографироваться с победившими на Паралимпиаде россиянами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались делать совместное фото с россиянами Анастасией Багиян и ее спортсменом-ведущим Сергеем Синякиным, ставшими победителями Паралимпийских игр 2026 года в Италии в спринте. Об этом сообщает Sport24.

После церемонии награждения сопровождающий китаянки Цун Цзихун, взявшей бронзу, решил сделать совместное селфи со всеми призерами. Немцы, выигравшие серебро, демонстративно отказались и отошли в сторону. В итоге китайцы сфотографировались только с россиянами.

Багиян и Синякин взяли золото 10 марта. Это вторая победа для российских паралимпийцев на Играх-2026.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, все они соревнуются с флагом и гимном страны.

