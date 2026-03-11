Регион России решил строить оборонительные сооружения на фоне напряженной обстановки

Губернатор Гладков: Белгородская область будет строить антидроновые коридоры

В Белгородской области решили строить антидроновые коридоры по аналогии с оборонительными сооружениями, возводимыми в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом решении объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, причиной для строительства таких конструкций является крайне напряженная обстановка в области на фоне атак Вооруженных сил Украины. Чиновники из региона будут изучать опыт расположенных близко к линии фронта субъектов федерации.

«Работа крайне тяжелая, но мы понимаем, что в наших условиях необходимо выполнить в максимально короткие сроки. Поймем технологию и начнем выполнять эту работу», — заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что за ночь с 10 на 11 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили 185 беспилотников Вооруженных сил Украины.