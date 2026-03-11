Опасное заболевание научились выявлять по фотографии руки

JCEM: Фотография тыльной стороны руки помогает выявить акромегалию

Простая фотография тыльной стороны руки может помочь выявить редкое гормональное заболевание — акромегалию. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кобе, разработавшие систему искусственного интеллекта для анализа снимков. Результаты работы опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (JCEM).

Акромегалия возникает при избыточной выработке гормона роста и обычно развивается в среднем возрасте. Заболевание вызывает постепенное увеличение кистей и стоп, а также может сопровождаться головными болями и изменениями внешности. Из-за того, что симптомы появляются медленно, диагноз нередко ставят только спустя 10 лет после начала болезни. Без лечения акромегалия может сокращать продолжительность жизни примерно на десять лет.

В исследовании приняли участие 725 человек из 15 медицинских центров Японии, примерно у половины из которых была диагностирована акромегалия. Ученые использовали более 11 тысяч фотографий тыльной стороны руки и сжатого кулака, чтобы обучить алгоритм машинного обучения распознавать характерные изменения.

В результате система смогла выявлять заболевание с высокой точностью. Если алгоритм показывал положительный результат, вероятность наличия болезни составляла около 88 процентов, а при отрицательном результате вероятность отсутствия заболевания достигала 93 процентов. В некоторых случаях модель даже превосходила по точности специалистов-эндокринологов, которым показывали те же изображения.

По словам исследователей, использование фотографий рук может стать удобным способом раннего скрининга заболевания. Такой метод не требует сложного оборудования и не затрагивает конфиденциальность, как анализ фотографий лица.

Ранее стало известно, что ежедневный прием мультивитаминов замедляет старение организма.