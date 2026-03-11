Реклама

Осужденный за терроризм в лесу российский подросток обжаловал приговор

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Один из подростков, которых приговорили за поджог леса в Забайкалье, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Юноша был осужден на семь лет воспитательной колонии. Его признали виновным в преступлении по статье о терроризме.

Следствие установило, что летом 2025 года два 16-летних подростка совершили четыре поджога леса за вознаграждение возле Атамановки. Задание они получили от куратора, который действовал в интересах Украины. За это им обещали 100 тысяч рублей. Общий ущерб от их действий составил свыше 322 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске суд дал 17 лет колонии жительнице, срывавшей листовки.

