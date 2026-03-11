Реклама

Наука и техника
12:46, 11 марта 2026Наука и техника

Открыт удивительный способ восстановления роговицы глаза

M&D: Импланты из рыбьей чешуи помогают восстановить роговицу глаза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Ученые разработали экспериментальные импланты для восстановления роговицы глаза из рыбьей чешуи. Новый материал оказался прозрачным, прочным и биосовместимым, что делает его потенциальным кандидатом для лечения серьезных заболеваний глаз. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials & Design (M&D).

Роговица — это прозрачная передняя часть глаза, которая играет ключевую роль в формировании изображения. Однако из-за отсутствия кровеносных сосудов она плохо восстанавливается после повреждений. При тяжелых заболеваниях пациентам часто требуется пересадка донорской роговицы, но такие операции зависят от наличия доноров и нередко сопровождаются длительными очередями.

Исследователи из Университета Гранады предложили альтернативный подход. Они использовали чешую обычных рыб, например карпа, и переработали ее таким образом, чтобы получить прозрачные и устойчивые биоматериалы, подходящие для создания роговичных имплантов.

Лабораторные испытания показали, что этот материал хорошо взаимодействует с тканями и может использоваться для восстановления и регенерации роговицы. Эксперименты на животных также продемонстрировали положительные функциональные результаты после имплантации.

По словам авторов работы, разработка может стать более доступной альтернативой традиционной трансплантации.

Ранее ученые выяснили, что сигаретный дым ускоряет старение клеток глаза.

