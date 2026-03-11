Реклама

16:44, 11 марта 2026

Пашинян попросил ЕС восстановить диалог с одной страной ради Армении

Пашинян: Путь Армении в Европу лежит через восстановление диалога ЕС с Грузией
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Reuters

Путь Армении в Европу лежит через восстановление диалога Евросоюза (ЕС) с Грузией. Об этом на совместном брифинге с председателем Европарламента заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает в Telegram «Sputnik Армения».

Лидер Армении заявил, что замороженный политический диалог между ЕС и Грузией — это главное препятствие на пути евроинтеграции Еревана. Он попросил Брюссель возобновить контакты с Тбилиси ради Армении.

Пашинян также напомнил, что Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС лишь после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в объединении.

Ранее Пашинян заявил, что никто не сможет втянуть Армению в логику действий против России. Он отметил, что Ереван не будет бороться или спорить с Москвой, поскольку республика ценит существующие отношения.

