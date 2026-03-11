Посольство России заявило о британском следе в ударе ВСУ по Брянску

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску был совершен с помощью специалистов из Великобритании. Об этом сообщило посольство России в Лондоне на своем официальном сайте.

Дипломатическое представительство обратило внимание, что удар был нанесен британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, о чем сообщала украинская сторона. В посольстве подчеркнули, что ракеты были «произведены в Великобритании, оплачены британскими налогоплательщиками» и переданы Украине.

«Операторы этих ракет прошли британскую подготовку, цели им указывала британская разведка. Очевидно, что без участия британских специалистов этот удар был бы невозможен», — утверждается в публикации.

ВСУ ударили по Брянску вечером 10 марта. Для атаки использовались британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, запущенные с тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24. 11 марта в регионе объявили днем траура.