08:01, 11 марта 2026Силовые структуры

Пожизненно осужденный лидер ОПГ «Пожарники» подал более 70 исков к колонии

Лидер ОПГ «Пожарники» Бердуто подал более 70 исков к колонии и ФСИН
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress

Пожизненно осужденный лидер боевого крыла Братской ОПГ под названием «Пожарники» Алексей Бердуто подал с 2019 года более 70 исков к колонии и ФСИН. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина отбывает наказание в хабаровской колонии особого режима «Снежинка». Там он оспаривал нарушения условий содержания, предельный вес посылки в 20 килограммов, условия для коротких свиданий, отказ во временном этапировании для посещения могилы матери, изъятие коврика для йоги, цензуру переписки.

Также Бердуто просил десятитысячную компенсацию за то, что его вывели в обеденное время на режимные мероприятия и он не успел пообедать горячим, и жаловался на штампы «проверено» в книгах.

Большая часть исков осужденного оставлена без удовлетворения, некоторые из них и не принимали к производству. Однако в нескольких случаях суд встал на сторону Бердуто. Отбывая в колонии «Черный беркут», он потребовал компенсацию за одежду с номером 92 и надписью «пожизненно», что назвал незаконным клеймением. За это он получил десять тысяч. Еще 13 тысяч ему присудили за нерегулярные медицинские осмотры и 500 рублей за непредставление одной помывки из-за аварии на водозаборе.

Бердуто приговорили в 2010 году. Его банда действовала в Иркутской области с 1997 по 2003 годы, занимаясь устранением конкурентов и бизнесменов и реализацией похищенных нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что преступное сообщество из 90-х впервые в России признали террористическим.

