01:22, 11 марта 2026

Предсказаны последствия конфликта вокруг Ирана для России и Украины

Telegraph: Атаки на Иран могут вынудить Запад сократить поставки оружия Украине
Марина Совина
Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Конфликт вокруг Ирана случился в самый неподходящий для Украины момент, из-за чего она может лишиться западных поставок вооружения и пойти на еще большие уступки России. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Украина пострадает. Пока Россия продолжает получать деньги, а внимание мирового сообщества сфокусировано на другом регионе, Киев будет молиться о том, чтобы конфликт [на Ближнем Востоке] закончился», — предсказывает издание.

Как утверждает The Telegraph, такой сценарий способен оказать прямое влияние на ход всего конфликта на Украине. Сокращение поставок военной техники Киеву может позволить Москве продвинуться на поле боя, после чего она сможет требовать от Украины больших уступок на будущих переговорах, отмечается в материале.

Ранее стало известно, что новых трехсторонних переговоров России, США и Украины на этой неделе не ожидается. При этом даты новой встречи все еще находятся в процессе согласования.

