18:04, 11 марта 2026Путешествия

Птица разбила лобовое стекло самолета с 145 пассажирами на борту

Самолет United Airlines столкнулся с птицей и экстренно сел в аэропорту США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: IMAGO / Arnulf Hettrich / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании United Airlines экстренно сел в аэропорту США после столкновения с птицей. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 9 марта на рейсе из Нью-Джерси в Джексонвилл. Boeing 737 MAX 8 с 145 пассажирами на борту столкнулся с проблемой герметизации всего через несколько минут после взлета. Когда лайнер достиг высоты около тысячи метров, в него врезалась птица, которая разбила лобовое стекло в кабине пилотов.

Экипаж воздушного судна объявил чрезвычайную ситуацию и развернулся в небе, чтобы вернуться в гавань отправления. Уточняется, что самолет приземлился успешно, пострадавших не было. На данный момент Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов проводит расследование происшествия.

Ранее птица врезалась в летевший в Лондон пассажирский самолет EasyJet. Пассажиры рассказали, что ощутили толчок, после чего экипаж оповестил их о чайке, влетевшей в лобовое стекло.

