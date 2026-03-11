Реклама

16:41, 11 марта 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор риска развития психических нарушений

PR: Мизофония является маркером уязвимости к психическим расстройствам
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Мизофония — болезненная реакция на определенные звуки, например жевание, глотание или сопение, — может быть связана с повышенным риском психических нарушений. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировавшие данные национально репрезентативной выборки взрослых жителей США. Результаты работы опубликованы в журнале Psychiatry Research (PR).

В исследовании сравнили 185 человек с мизофонией и 1644 человека без нее. Оказалось, что у людей с мизофонией значительно чаще встречаются как текущие симптомы тревоги и депрессии, так и ранее поставленные психиатрические диагнозы. Около 65 процентов участников с мизофонией сообщили, что хотя бы раз в жизни у них диагностировали хотя бы одно психическое расстройство. Самыми частыми оказались депрессия (48,9 процента) и тревожные расстройства (46,7 процента).

Кроме того, у людей с мизофонией чаще выявлялись ПТСР, обсессивно-компульсивное расстройство, расстройства пищевого поведения, СДВГ и другие состояния. После поправки на возраст, пол, уровень дохода и другие демографические факторы мизофония все равно оставалась связанной с заметно более высокими шансами большинства изученных нарушений. Также у таких людей чаще встречались слуховые и сенсорные проблемы, включая тиннитус, гиперакузию и нарушения слуховой обработки.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Однако результаты показывают, что мизофония может быть важным маркером повышенной уязвимости к психическим и сенсорным расстройствам.

Ранее стало известно, что употребление улуна и зеленого чая снижает риск развития депрессии.

