Раскрыт неожиданный способ снизить риск развития диабета

Жизнь на большой высоте снижает риск развития диабета

Жизнь на большой высоте может снижать риск развития диабета благодаря неожиданному механизму, связанному с работой эритроцитов. К такому выводу пришли американские ученые, результаты их исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism (CM).

Ранее эпидемиологические исследования показывали, что у людей, живущих на большой высоте, реже развивается диабет, однако причины этого эффекта долгое время оставались неясными. Чтобы разобраться в механизме, исследователи провели эксперименты на мышиных моделях диабета первого и второго типа, поместив животных в условия пониженного содержания кислорода, имитирующие высокогорье.

Ученые обнаружили, что в условиях гипоксии эритроциты начинают активно поглощать глюкозу из крови. Поглощение сахара увеличивалось примерно в три раза, благодаря чему уровень глюкозы в крови заметно снижался. Таким образом, красные кровяные клетки фактически выступали своеобразной «губкой», временно забирая избыток сахара из кровотока.

Дополнительные эксперименты показали, что специальное экспериментальное вещество, имитирующее эффект высокогорья, также снижало повышенный уровень сахара у мышей с диабетом. По словам ученых, это открытие указывает на новую роль эритроцитов в регуляции обмена глюкозы и может помочь в разработке новых методов лечения диабета. Однако пока результаты получены только в экспериментах на животных и требуют дальнейших исследований.

