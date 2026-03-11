Раскрыта реакция основателя медиахолдинга Readovka на обвинение в хищении миллиарда рублей

Основатель Readovka Костылев не признал вину в хищении млрд рублей у Минобороны

Обвиняемый в хищении у Минобороны России 1 миллиарда рублей основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев не признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ходом дела источник.

По его словам, Костылеву предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. «Вину он не признал», — сказал источник.

В конце февраля 2026 года, фигуранту вменили хищение более одного миллиарда рублей у Минобороны России и невыполнение обязательств по госконтрактам. До этого речь шла о хищении не менее миллиона рублей путем мошенничества в период работы в Readovka.