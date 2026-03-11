Раскрыто имя самой богатой знаменитости в мире

Режиссер Стивен Спилберг возглавил список самых богатых знаменитостей

Американский режиссер, сценарист и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в списке самых богатых знаменитостей. Об этом пишет Forbes.

Состояние постановщика оценивается в 7,1 миллиарда долларов. Издание отмечает, что Спилберг является самым коммерчески успешным режиссером всех времен и сооснователем студии DreamWorks, а также получает проценты с продаж в парках развлечений Universal благодаря своим блокбастерам «Челюсти», «Индиана Джонс» и «Парк Юрского периода».

Ранее культовый канадский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон вошел в список миллиардеров. Состояние оскароносного постановщика картин «Титаник», «Чужие», «Терминатор», «Аватар» официально зафиксировано на отметке 1,1 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы составляют доходы от фильмов, которые в общей сложности принесли создателям более девяти миллиардов.