Раскрыты разногласия США и Израиля в подходе к конфликту с Ираном

WSJ: Израиль хочет продолжения конфликта с Ираном, несмотря на США

В Белом доме обеспокоены возможным стремлением Израиля продолжать военный конфликт с Ираном даже после прекращения ракетных ударов со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Среди чиновников Белого дома существует некоторая обеспокоенность по поводу того, что Израиль хочет, чтобы война продолжалась и после того, как США выразят желание прекратить бомбардировки», — сказано в сообщении.

Как отмечает газета, несмотря на тесную координацию между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, разногласия в подходах постепенно усиливаются. В частности, Израиль расширяет перечень целей на территории Ирана, включая удары по нефтяной инфраструктуре, а также по местонахождениям высокопоставленных иранских чиновников.

При этом, по данным американских источников, Вашингтон уже выразил недовольство атаками на энергетические объекты Ирана и призвал Израиль не предпринимать подобные действия без согласования с США.

Ранее Трамп заявил, что решение о завершении военной операции против Ирана будет принято вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Я думаю, это обоюдное решение … в некоторой степени. Мы общаемся. Я приму решение в нужный момент», — отметил политик.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.