Россиян предупредили о рисках покупки и аренды дачи

Депутат Чаплин: При покупке и аренде дачи могут быть юридические риски

При покупке или аренде дачи в 2026 году могут возникнуть юридические риски. Об этом предупредил россиян депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, его слова передает «Газета.ru».

«С 2026 года вступили в силу новые требования к использованию земли, и ответственность за их нарушение стала гораздо жестче. Если вы купите участок с незарегистрированными капитальными строениями или с неразрешенным видом использования, вы автоматически принимаете на себя все проблемы предыдущего владельца», — подчеркнул парламентарий.

Так, есть риск нарваться на штраф в 50 тысяч рублей за нецелевое использование участка или наличие на нем борщевика. В некоторых случаях за эти нарушения даже могут лишить дачи через суд.

Аренда дачи поможет избежать этих проблем, но есть опасность юридической неопределенности, отметил Чаплин. «Нужно обязательно проверять, имеет ли арендодатель законное право сдавать дом и соответствуют ли документы реальному положению вещей. Если дом не оформлен или построен с нарушениями, вас могут попросить освободить его в любой момент, а задаток будет сложно вернуть», — пояснил депутат.

