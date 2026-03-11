Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 11 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о риске заболеть раком из-за воды

Ученый Гончар: Вода из-под крана может вызвать онкологические заболевания
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Употребление внутрь воды из-под крана может вызвать онкологические заболевания. О таком риске предупредил россиян генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в беседе с «Радио 1».

Причина в том, что в такой воде содержатся хлорорганические соединения. «Хлор добавляют в воду, чтобы уничтожить бактерии и уберечь нас от страшных инфекций вроде холеры и дизентерии. Однако, вступая в реакцию с органикой, образуются канцерогены», — пояснил ученый.

Гончар призвал не полагаться на судьбу и использовать дополнительные системы очистки. Для этого подойдут даже самые обычные кувшины с фильтром.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались, что вместо воды у них из кранов несколько дней вытекал «кофе». На фотографии, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, что из крана в квартире льется мутная вода коричневого оттенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    В сети оценили внешность отметившей 17-летие дочери певицы МакSим

    Жители страны БРИКС остались без горячей пищи из-за нехватки газа

    В Польше осквернили кладбище советских воинов нацистскими лозунгами

    Россиян предупредили о риске заболеть раком из-за воды

    Россиянка после заявления в полицию получила штраф в 100 тысяч рублей

    Власти Британии раскрыли объем помощи Украине с 2022 года

    Россиян предупредили об опасности увядающих цветов

    Назван скрытый фактор риска заболеваний костей и суставов

    Российская опекунша обжаловала приговор за расправу над пятилетним мальчиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok