Россиян предупредили о риске заболеть раком из-за воды

Ученый Гончар: Вода из-под крана может вызвать онкологические заболевания

Употребление внутрь воды из-под крана может вызвать онкологические заболевания. О таком риске предупредил россиян генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в беседе с «Радио 1».

Причина в том, что в такой воде содержатся хлорорганические соединения. «Хлор добавляют в воду, чтобы уничтожить бактерии и уберечь нас от страшных инфекций вроде холеры и дизентерии. Однако, вступая в реакцию с органикой, образуются канцерогены», — пояснил ученый.

Гончар призвал не полагаться на судьбу и использовать дополнительные системы очистки. Для этого подойдут даже самые обычные кувшины с фильтром.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались, что вместо воды у них из кранов несколько дней вытекал «кофе». На фотографии, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, что из крана в квартире льется мутная вода коричневого оттенка.