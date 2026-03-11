Реклама

17:12, 11 марта 2026Силовые структуры

Россиянин сжег мужчину на автобусной остановке

В Якутии задержали мужчину за поджог остановки с человеком внутри
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о расправе после пожара на теплой остановке в центре Якутска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Возгорание остановки на улице Дзержинского произошло вечером 10 марта. После тушения пожара из павильона был госпитализирован мужчина, который получил термические ожоги. Его не смогли спасти.

По подозрению в поджоге задержали 60-летнего мужчину. В ближайшее время его допросят.

Ранее суд заключил под стражу жительницу Тюменской области Марьям Насибулину, которая обвиняется в покушении на свою годовалую внучку.

