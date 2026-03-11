Россиянин сжег мужчину на автобусной остановке

В Якутии задержали мужчину за поджог остановки с человеком внутри

Следователи возбудили уголовное дело о расправе после пожара на теплой остановке в центре Якутска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

Возгорание остановки на улице Дзержинского произошло вечером 10 марта. После тушения пожара из павильона был госпитализирован мужчина, который получил термические ожоги. Его не смогли спасти.

По подозрению в поджоге задержали 60-летнего мужчину. В ближайшее время его допросят.

Ранее суд заключил под стражу жительницу Тюменской области Марьям Насибулину, которая обвиняется в покушении на свою годовалую внучку.