Россиянка с помощью плиты решила скрыть обстоятельства ухода из жизни сына

В Бурятии завели дело после попытки россиянки скрыть правду о гибели младенца

В республике Бурятия возбуждено уголовное дело из-за попытки россиянки выдать уход из жизни своего сына-младенца за несчастный случай. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, 9 марта женщина легла с малышом и стала кормить его из бутылочки. Когда мать уснула, ребенок под ее телом задохнулся и не выжил. Позже, осознав случившееся, обвиняемая отнесла тело на кухню и бросила на него электроплиту, после чего ушла в магазин, а вернувшись вызвала скорую и сообщила об имевшем место несчастном случае.

Однако в ходе исследования эксперты пришли к выводу, что ребенок ушел из жизни не из-за падения на него тяжелого предмета, а из-за асфиксии. После этого женщина созналась в содеянном.

