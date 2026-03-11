Реклама

Самолеты массово перестали летать на юг России

Аэропорты Москвы частично отменяют рейсы на юг России из-за атак БПЛА
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: РИА Новости

Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Краснодарскому краю спровоцировали частичную отмену рейсов на юг России. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сообщению пассажиров из аэропортов Москвы, самолеты массово перестали летать в Сочи и на другие южные курорты страны. «Сегодня нам отменили рейсы на юг. В новостях Адлера пишут о массированной атаке БПЛА», — сказали очевидцы.

Уточняется, что переоформить рейсы, которые задерживают или отменяют на данный момент, можно только на 13 марта.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 11 марта 185 беспилотников Вооруженных сил Украины. Точное число дронов, сбитых над Краснодарским краем, в ведомстве не привели.

