Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:37, 11 марта 2026

Самойлова высказалась о толкнувшем ее футболисте Мбаппе

Самойлова возмутилась поступком футболиста Мбаппе при выходе из отеля в Париже
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова высказалась о нападающем сборной Франции и мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, который толкнул ее при выходе из отеля в Париже. Комментарий бизнесвумен приводит Super.ru.

Инфлюэнсерша рассказала, что захотела пообедать в заведении у отеля. Она была одета в спортивный костюм, а впереди нее шел ее стилист. По словам звезды, у входа находилось очень много представителей прессы, которые в один момент начали кричать и фотографировать. «И тут я чувствую легкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего не понятно», — посетовала она.

Позже Самойлова поинтересовалась у дочери Леи, знает ли она, кто прошел мимо нее. Девочка, в свою очередь, дала отрицательный ответ. Самойлова узнала личность толкнувшего ее человека лишь на следующий день из новостей. Она заявила, что считает поступок футболиста неправильным в данной ситуации. «Он зачем-то еще залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной», — возмутилась блогерша.

Ранее Самойлова поделилась кадрами с модного показа бренда Rick Owens в Париже и вызвала споры в сети.

