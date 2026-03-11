Украинские военнослужащие под Славянском запускают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из домов, где живет гражданское население. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Подразделения ВСУ [Вооруженных сил Украины] под Славянском запускают БПЛА из домов мирных жителей, прикрываясь живыми людьми», — передает агентство слова своего собеседника.
По его словам, украинские военные размещаются и в других гражданских строениях, например на территории православных храмов или в здании школы-интерната.
Ранее стало известно, что от позиций Вооруженных сил России до Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) остается менее 20 километров. Отмечается, что российские войска смогли продвинуться в районе Рай-Александровки.
Президент России Владимир Путин раскрыл, сколько земель осталось взять под контроль в Донецкой народной республике армии России. По его словам, речь идет о 15-17 процентах территорий ДНР.