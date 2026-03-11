Стало известно о местах запуска дронов ВСУ под Славянском

РИА Новости: ВСУ запускают БПЛА из домов мирных жителей под Славянском

Украинские военнослужащие под Славянском запускают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из домов, где живет гражданское население. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подразделения ВСУ [Вооруженных сил Украины] под Славянском запускают БПЛА из домов мирных жителей, прикрываясь живыми людьми», — передает агентство слова своего собеседника.

По его словам, украинские военные размещаются и в других гражданских строениях, например на территории православных храмов или в здании школы-интерната.

Ранее стало известно, что от позиций Вооруженных сил России до Славянска в Донецкой народной республике (ДНР) остается менее 20 километров. Отмечается, что российские войска смогли продвинуться в районе Рай-Александровки.

Президент России Владимир Путин раскрыл, сколько земель осталось взять под контроль в Донецкой народной республике армии России. По его словам, речь идет о 15-17 процентах территорий ДНР.

