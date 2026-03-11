Реклама

Бывший СССР
21:00, 11 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о существенных потерях рода войск ВСУ в Харьковской области

Инженеры ВСУ несут существенные потери в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

23-й инженерно‑позиционный полк Вооруженных сил Украины (ВСУ) несет существенные потери в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, одной из причин потерь является перевод инженеров в штурмовые группы. Кроме того, ВСУ часто планируют операции по устаревшим картам, которые не отражают реальную обстановку на местности.

«Зачастую инженерам поступает задача оборудовать позиции даже не в зоне поражения наших FPV-дронов, а уже на территории, освобожденной российскими войсками», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. Он сообщил, что речь идет о 15-17 процентах земель.

