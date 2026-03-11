Реклама

Стармеру задали вопрос о возможном военном преступлении США в Иране

Стармер заявил, что обеспокоен видеоматериалами об ударе по школе в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил беспокойство из-за видеозаписей, связанных с атакой на начальную школу для девочек в Минабе на юге Ирана. Слова политика приводит Reuters.

«Мы все обеспокоены этими видеозаписями», — заявил политик.

Таким образом глава британского правительства ответил на вопрос шотландского депутата Стивена Флинна о том, считает ли он, что США могли совершить военное преступление.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила удары по начальной школе для девочек в Минабе и призвала найти ответственных за атаку.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

