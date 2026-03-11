Суд отказал россиянину в бесплатной пицце на сто лет за татуировку

Суд отклонил иск требовавшего бесплатную пиццу на 100 лет москвича к Domino's

Мещанский районный суд Москвы отклонил иск к сети пиццерий Domino's от москвича Дмитрия Мезенцева, который требовал бесплатную пиццу на сто лет за татуировку. Документы поступили в распоряжение РИА Новости.

Известно, что в сентябре 2018 года россиянин поучаствовал в рекламной акции «Доминос навсегда», согласно которой первые 350 человек, набившие татуировку с логотипом Domino's, получали сертификат на 100 промокодов на пиццу ежегодно на протяжении 100 лет. Так, мужчина набил тату, прошел верификацию и до декабря 2022 года получал бесплатную пиццу.

Однако спустя время промокоды перестали действовать, а обращения в техподдержку и досудебная претензия Мезенцева остались без ответа. Тогда Мезенцев обратился в суд и просил оставить за ним право получать 100 бесплатных пицц диаметром 28 сантиметров ежегодно до 2118 года, а также компенсацию за моральный вред.

В результате суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на Закон «О защите прав потребителей», который не распространяется на рекламные акции. Мезенцеву заявили, что организатор акции вправе изменять правила или прекратить ее проведение. Россиянин пытался обжаловать решение, но апелляцию отклонили.

