Трамп объявил о запуске первого за полсотни лет НПЗ в США

В США откроется первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) за последние полсотни лет. Об этом президент страны Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, предприятие запустят в Браунсвилле, штат Техас. Инвесторами завода стали компания America First Refining и индийская энергетическая компания Reliance, его запуск обойдется в 300 миллиардов долларов.

«Запуск завода стал возможным благодаря программе "Америка прежде всего", упрощению выдачи разрешений и снижению налогов», — подчеркнул Трамп.

Новый завод рассчитан в первую очередь на обеспечение потребности внутреннего рынка США и «укрепление национальной безопасности». Он будет самым экологически чистым в мире и позволит Америке вернуться к настоящему энергетическому доминированию, пообещал президент.

