Экономика
08:51, 11 марта 2026Экономика

Трамп объявил о запуске первого за полсотни лет НПЗ в США

Трамп объявил об открытии первого за последние полсотни лет НПЗ в Техасе
Вячеслав Агапов

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США откроется первый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) за последние полсотни лет. Об этом президент страны Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, предприятие запустят в Браунсвилле, штат Техас. Инвесторами завода стали компания America First Refining и индийская энергетическая компания Reliance, его запуск обойдется в 300 миллиардов долларов.

«Запуск завода стал возможным благодаря программе "Америка прежде всего", упрощению выдачи разрешений и снижению налогов», — подчеркнул Трамп.

Новый завод рассчитан в первую очередь на обеспечение потребности внутреннего рынка США и «укрепление национальной безопасности». Он будет самым экологически чистым в мире и позволит Америке вернуться к настоящему энергетическому доминированию, пообещал президент.

Конфликт, вспыхнувший между США и Ираном, спровоцировал остановку судоходства через Ормузский пролив — ключевую торговую артерию, которая связывает страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Иран, Оман) с мировыми рынками. С помощью этого маршрута транспортируется значительная часть нефти и газа. В связи с блокировкой пролива и последующим подорожанием энергоресурсов Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые в своей истории выступило с инициативой высвободить из резервов крупнейший объем нефти.

