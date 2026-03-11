Реклама

21:29, 11 марта 2026

Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Telegram-канал Shot

Несколько иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Shahed-136 днем 11 марта атаковали топливные резервуары в оманском порту Салала. Telegram-канал Shot опубликовал видео с моментом удара.

На кадрах видно, как беспилотник летит к нефтяной базе и наносит удар по резервуарам, после чего раздается мощный взрыв, а в небо поднимается черно-красный огненный гриб.

По данным канала, специалисты до сих пор не могут справиться с пожаром.

До этого Федеральное бюро расследований (ФБР) предупредило Калифорнию о том, что Иран может ответить на атаки Соединенных Штатов Америки (США) и запустить беспилотники по западному побережью.

Ранее стало известно о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отражают атаку иранских ракет и дронов.

