Из жизни
06:15, 11 марта 2026Из жизни

Управляющая европейским борделем рассказала о странных сотрудниках и клиентах

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kalcutta / Shutterstock / Fotodom

Управляющая крупнейшим легальным борделем в Европе Кэтрин Денуар рассказала о самых странных и шокирующих историях из своей практики. Об этом пишет Need To Know.

32-летняя Денуар рассказала, что в самом начале своей карьеры, около 10 лет назад, обнаружила, что в борделе работали мать и дочь. «Я была просто в шоке. Первым делом я представила себя и свою мать в такой ситуации, и это было бы очень неловко. Но на этой работе я усвоила, что не нужно судить о поступках и образе жизни других, исходя из собственных стандартов», — сказала она.

Денуар также рассказала, что одна из женщин, работавших у нее, скрывала это от мужа. Мужчина случайно узнал об этом, когда пришел в бордель с друзьями. Они поссорились, но потом, по словам женщины, сумели честно поговорить о своих чувствах. С тех пор мужчина стал приходить в публичный дом и пользоваться услугами жены.

Кроме того, Денуар заявила, что многие посетители очень удивляются, когда узнают, что она управляющая. Они ожидают, что на этой должности должен быть мужчина в золотых украшениях и искусственных мехах или пожилая бывшая проститутка с вечной сигаретой в зубах. «Обычно они говорят что-то вроде: "Я думал, что управлять борделем будет какая-нибудь скользкая личность, а вы совершенно нормальная"», — рассказала женщина.

Ранее Кэтрин Денуар рассказала о четырех главных запретах для клиентов в своем заведении. В первую очередь, на территории борделя не должно быть животных.

