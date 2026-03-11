Реклама

Экономика
16:57, 11 марта 2026Экономика

В Госдуме предложили ограничить работу хостелов в многоквартирных домах

Депутат ГД Слуцкий призвал ужесточить правила размещения хостелов в жилых домах
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы (ГД) Леонид Слуцкий предложил ограничить работу хостелов в многоквартирных домах. Со ссылкой на его обращение в адрес вице-премьера России Марата Хуснуллина пишет 360.ru.

Парламентарий призвал разрешить оказание гостиничных услуг только при строгом соблюдении проектных норм нагрузки на инженерные системы и согласии большинства собственников квартир.

Депутат Госдумы обратил внимание, что из почти пяти тысяч хостелов в России значительная часть расположена в нежилых помещениях жилых домов. Зачастую их превращают в нелегальные общежития для большого числа мигрантов, отметил политик.

«Иностранцы шумят в ночное время, портят имущество, мусорят и создают для жизни собственникам соседних квартир невыносимые условия», — пояснил Слуцкий. Также он подчеркнул, что из-за чрезмерной эксплуатации системы водо- и электроснабжения быстро изнашиваются, за что платить приходится добросовестным владельцам жилья.

Ранее «Лента.ру» сообщала, что женщину задержали после пожара с четырьмя жертвами в жилом доме в подмосковной Балашихе. Там находился незаконный хостел для иностранцев.

