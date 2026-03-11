В Иране опровергли слухи о ранении нового верховного лидера

Сын президента Ирана опроверг слухи о ранении нового верховного лидера

Новый верховный лидер Ирана жив и здоров. Об этом заявил сын президента Ирана Юсеф Пезешкиан в своем Telegram-канале.

«Услышал новости о ранении господина Моджтабы. Спросил у друзей, которые с ним связаны. Сказали, слава Богу, он здоров и проблем нет», — выступил с опровержением Пезешкиан.

Ранее газета The Wall Street Jouranl (WSJ) сообщила, что Трамп поддержит атаку на Моджтабу Хаменеи, если тот не согласится отказаться от ядерной программы.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он подчеркнул, что деятельность нового главы Исламской Республики потребует большого мужества и самоотверженности на фоне агрессии против Тегерана.