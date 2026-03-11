В Иране раскрыли главные просчеты США в конфликте

Джахангири: Расчеты США и Израиля относительно военной мощи Ирана были ошибочны

США и Израиль допустили серьезные просчеты, оценивая военную мощь и общественное единство Ирана. Об этом заявил бывший первый вице-президент страны Эсхак Джахангири, передает иранское агентство SNN в своем Telegram-канале.

«Расчеты США и сионистского режима относительно военной мощи Ирана и единства народа были ошибочными», — сказано в сообщении.

При этом Джахангири выразил надежду, что иранский народ «сыграет свою роль так, что враги этой страны впоследствии пожалеют о своих действиях».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в ближайшее время маловероятна. «Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.