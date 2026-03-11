Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:48, 11 марта 2026Мир

В Иране раскрыли главные просчеты США в конфликте

Джахангири: Расчеты США и Израиля относительно военной мощи Ирана были ошибочны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США и Израиль допустили серьезные просчеты, оценивая военную мощь и общественное единство Ирана. Об этом заявил бывший первый вице-президент страны Эсхак Джахангири, передает иранское агентство SNN в своем Telegram-канале.

«Расчеты США и сионистского режима относительно военной мощи Ирана и единства народа были ошибочными», — сказано в сообщении.

При этом Джахангири выразил надежду, что иранский народ «сыграет свою роль так, что враги этой страны впоследствии пожалеют о своих действиях».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в ближайшее время маловероятна. «Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовом вывозе убитых после удара по пансионату под Николаевом

    Автомобиль протаранил ворота Белого дома

    «Радиостанция Судного дня» повторила три уже звучавших в эфире слова

    Россиян призвали защитить питомцев от одной опасности весной

    В Кремле высказались о потерях бизнеса из-за ситуации с интернетом

    Имущество крупнейшей в России IT-корпорации захотели конфисковать

    Психотерапевт предупредила о ярком симптоме тревожного расстройства

    Певица Бьянка захотела кардинальных перемен во внешности

    В Иране высказались о ранении нового верховного лидера

    ЦБ назвал условие взрывного роста цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok