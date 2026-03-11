Реклама

10:22, 11 марта 2026Бывший СССР

В Кремле высказались об СВО словами «должна идти вперед и увенчаться успехом»

Песков: СВО должна идти вперед и увенчаться успехом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине должна идти вперед и увенчаться успехом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Они (российские военные — прим. «Ленты.ру») работают планомерно. Специальная военная операция идет вперед. Она должна идти вперед и увенчаться успехом», — сказал он.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что успех СВО должен прекратить акции со стороны Киева, подобные ракетному удару по Брянску.

Вечером 10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Брянску британскими высокоточными крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Жертвами атаки стали 6 человек, еще 42 пострадали. Песков заявил, что ответ на ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску определят российские военные.

