В МИД рассказали об ответных мерах России на удар ВСУ по Брянску

Посол МИД Мирошник: РФ будет добиваться международной реакции на удар по Брянску

Россия будет добиваться международной реакции на ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску. Об ответных мерах Москвы информационной службе «Вести» рассказал посол МИД России Родион Мирошник.

«Мы не видим никакой существенной реакции на международных площадках. По крайней мере от исполнительных органов этих организаций. В любом случае они будут инициированы, эти вопросы», — заявил дипломат.

Он добавил, что российские представители будут требовать политико-правовой оценки удара со стороны международных структур.

О ракетном ударе ВСУ по Брянску стало известно 10 марта. В результате атаки пострадали не менее 42 человек, еще 6 спасти не удалось. Губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 марта уточнил, что атака ВСУ была совершена с применением британских ракет Storm Shadow.