В Москве стало меньше японского общепита

«Коммерсантъ»: В столичных ТЦ стало на 9,1 % меньше заведений японской кухни

В столичных торговых центрах стало меньше заведений с русской, грузинской и японской кухнями. Представленность последней в десяти ключевых ТЦ Москвы сократилась за год на 9,1 процента. Об этом со ссылкой на подсчеты NF Group пишет «Коммерсантъ» (Ъ).

При этом прирост числа общепита пришелся на узбекскую, турецкую и гавайскую кухни, говорится в материале. Его авторы отмечают, что бизнес стал ориентироваться на кухню, которой преимущественно требуются менее чувствительные к инфляции продукты.

По словам эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, интерес инвесторов к японской кухне, которая во многом ориентирована на заметно подорожавшие в последние годы рыбу и морепродукты, сокращается четвертый год подряд. В целом происходящие закрытия в основном коснулись ресторанов среднего сегмента, многие из которых работают в том числе с японской, грузинской или русской кухнями, рассказал совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный.

Ранее стало известно, что Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии. Также сообщалось, что россияне переходят на более дешевый кофе навынос, отдавая предпочтение точкам самообслуживания.