18:49, 11 марта 2026Мир

В Польше осквернили кладбище советских воинов нацистскими лозунгами

Посольство РФ в Польше: Кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piotr Wytrazek / Shutterstock / Fotodom  

Кладбище советских воинов в Гданьске было осквернено нацистскими лозунгами. Об этом сообщило посольство России в Польше в Telegram-канале.

«На центральный элемент кладбища — дугообразную бетонную стену с барельефами и памятными досками — были нанесены недопустимые надписи и символы, прославляющие украинских нацистов», — говорится в публикации.

В дипмиссии сообщили, что направили властям Польши письмо протеста. В нем российская сторона потребовала привести стену в первоначальный вид, а также найти и наказать виновных.

Ранее в Хельсинки неизвестные осквернили захоронение советских военнослужащих. Вандалы облили памятник красной краской.

