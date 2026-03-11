Сенатор Карасин о стамбульских договоренностях 2022 года: Караван ушел вперед

Стамбульские договоренности России и Украины 2022 года давно потеряли свою актуальность в силу изменений ситуации, а также той недоговороспособности, которую демонстрирует украинское руководство, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин.

«Караван международных отношений ушел далеко вперед — со стамбульских договоренностей прошло уже четыре года. И все подобные соглашения нужно выверять на практике, исходя из того, что они принесли и из-за кого были сорваны», — сказал политик.

По его мнению, соглашения 2022 года были сорваны ввиду недоговороспособности украинского руководства, что во многом остается актуальным и сегодня.

«Но мы не будем разбирать историю неудач — оставим это историкам. Наша задача — решить вопрос, и к этому нас подвигает сама реальность. Практическая политика нуждается в результате, и украинское руководство должно понять, что с этой авантюрой пора заканчивать», — заключил Карасин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что стамбульские договоренности 2022 года по урегулированию украинского конфликта уже неактуальны. По его словам, они соответствуют изменившейся ситуации.