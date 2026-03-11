В России раскрыли цели ответных ударов после атаки на Брянск

Кнутов: РФ может ответить Британии за атаку ВСУ ракетами Storm Shadow на Брянск

Россия может нанести ответный удар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск. О целях такого удара рассказал в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Для атаки на Брянск украинские войска использовали британские ракеты Storm Shadow, так что ответчиком может оказаться сама Великобритания, полагает Кнутов.

«Судя по тому, что делают США и Израиль, мы можем ответить британцам, но это все-таки не наш путь. Наш ответ должен быть связан с нанесением ударов по местам доставки крылатых ракет и любой военной техники в целом. То есть больше работать по Одессе, причем не только по выгруженным грузам, но и по кораблям, которые везут оружие», — указал эксперт.