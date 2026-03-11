Реклама

04:38, 11 марта 2026Россия

В РПЦ посоветовали россиянам играть в Genshin Impact

В РПЦ посоветовали во время поста играть с детьми в Genshin Impact
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во время Великого поста следует отказаться от приготовления изысканных блюд и потратить время на что-то более полезное, например, на игру в Genshin Impact. Такой совет дал глава миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой, передает РИА Новости.

«В пост ты тратишь меньше времени на походы по магазинам — потрать на что-то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов», — сказал он.

По его словам, сэкономленные на дорогой еде средства стоит потратить на помощь бездомным и голодающим.

Ранее священник РПЦ Максим Козлов напомнил россиянам о запретах Великого поста. Священник рассказал , что для соблюдения предписаний поста следует отказаться от мяса. Под запрет также попадают яйца и молочная продукция.

