В США ошиблись в расчетах по операции в Иране

NYT: Администрация США просчиталась при подготовке ударов по Ирану

Администрация США допустила серьезные просчеты при планировании военной операции против Ирана, недооценив его оборонные возможности и влияние на энергетический рынок. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным издания, советники предупреждали Дональда Трампа, что новые удары станут для Тегерана экзистенциальной угрозой, однако в Белом доме рассчитывали на быструю смену власти по «венесуэльскому сценарию». Вторым просчетом стала недооценка возможностей Ирана повлиять на логистику глобальных энергетических рынков и его готовности перекрыть Ормузский пролив.

Собеседники газеты отмечают пессимизм чиновников из-за отсутствия четкой стратегии, хотя президент публично заявляет об успешном ходе операции и скором достижении целей.

Ранее президенту США Дональду Трампу посоветовали проявить адаптивность и завершить военную операцию против Ирана, так как она обернулась неудачей. По данным журналистов, Пентагон показал обнадеживающие признаки того, что американо-израильские удары значительно снизили мощность иранских ракет и беспилотников.

Однако, как отмечают аналитики, расходы растут, запасы перехватчиков сокращаются с беспрецедентной скоростью, а спутниковые снимки показывают, что иранские ракеты и беспилотники нанесли значительный ущерб дорогим, высокотехнологичным американским оборонительным средствам, таким как система THAAD.

При этом подчеркивается, что уровень повреждения военных баз США остается неизвестным, но тот факт, что третий авианосец оперативно перемещается в зону боевых действий, свидетельствует о том, что все идет не так, как было запланировано.