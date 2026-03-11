Реклама

09:06, 11 марта 2026Экономика

Вероятность окончания у Украины денег оценили

Politico: У Украины достаточно денег для сохранения платежеспособности до мая
Вячеслав Агапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

У Украины достаточно денег, чтобы сохранить платежеспособность до мая. Вероятность окончания средств у Украины оценили опрошенные Politico эксперты.

По данным источников, знакомых с финансовым положением Киева, средств у того хватит до начала мая.

Более ранние прогнозы ЕС говорили об исчерпании запасов и банкротстве Украины уже к концу марта. Потребность в средствах на ведение военных действий повышает актуальность предоставления ЕС финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро.

Если Венгрия и Словакия продолжат блокировать предоставление Киеву кредита в 90 миллиардов долларов, у стран Балтии и Северной Европы есть план, как выделить Украине достаточно средств, чтобы она продержалась на плаву до конца первого полугодия этого года. В рамках этого механизма Киеву могут выделить 30 миллиардов долларов — их согласование не потребуется.

«Если обе стороны откажутся уступать, страны Балтии и Северной Европы планируют предоставить Украине достаточно средств, чтобы поддержать ее на плаву в течение первой половины этого года», — сказали собеседники Politico.

Руководство МВФ уже одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. По словам главы организации Кристалины Георгиевой, фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.

