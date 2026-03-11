РИА: ВСУ перебросили группу спецопераций под Волчанск, где уже несут потери

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Волчанск дополнительные группы 6-го полка сил спецопераций, известного как «полк рейнджеров», однако подразделение уже несет потери в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область очередные группы 6-го полка ССО, который уже несет потери в Волчанском районе», — передает агентство слова собеседника.

По словам источника, средняя продолжительность жизни украинского спецназовца в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения составляет менее 36 часов.

Ранее стало известно, что российские войска в Харьковской области продвинулись за Волчанск и наступают в районе Волчанских Хуторов. Отмечается, что российские войска также наступают на участке фронта Меловое — Хатнее.

Кроме того, президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в Донецкой народной республике. Он уточнил, что это около 15 процентов земель.