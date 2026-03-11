Реклама

Наука и техника
02:03, 11 марта 2026

В смартфонах Xiaomi нашли новые проблемы

Для смартфонов Xiaomi выпустили обновление, устраняющее многие ошибки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорация Xiaomi нашла и устранила несколько проблем своих смартфонов. На это обратило внимание издание Huawei Central.

Журналисты медиа обратили внимание на выход обновленной версии HyperOS для телефонов Xiaomi, Redmi и Poco. Выяснилось, что инженеры компании нашли в операционной системе (ОС) множество ошибок, которые ей удалось исправить. О проблемах устройств серии Xiaomi 15, 13, 12T и других линеек ранее рассказывали пользователи девайсов.

Оказалось, что в новой версии ОС исправили проблему, из-за которой владельцы телефонов не могли транслировать изображение с экрана на телевизоры. Также устранена ошибка, которая вызывала автоматические выключения Xiaomi 12T Pro и множественные перезагрузки Xiaomi 15.

Среди прочих неполадок специалисты Xiaomi оптимизировали работу модуля GPS и наладили спутниковую связь на гаджетах бренда. Кроме того, в Xiaomi исправили проблему зависания приложений в Redmi Note 15 Pro+ и улучшили качество звонков на смартфонах Poco F6.

Также в Xiaomi рассказали, что работают над улучшением стабильности бета-версии HyperOS 3.1. Соответствующее обновление появится позже.

В начале марта журналисты издания XiaomiTime призвали пользователей смартфонов Xiaomi отключить на устройствах функцию Advanced Textures. Специалисты выяснили, что она заметно замедляет работу смартфонов — особенно недорогих аппаратов.

