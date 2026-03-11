Замерзшего российского дирижера нашли на озере

В Карелии на Ладожском озере нашли тело дирижера Гайдукова, он замерз

В Карелии на Ладожском озере нашли замерзшим дирижера хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Ф. Козлова Петра Гайдукова. Подробности о произошедшем приводит 78.ru.

Приехавший из Санкт-Петербурга артист ушел на лыжную вылазку. Жена одного из очевидцев рассказала, что Гайдукова видела группа, которая также отправилась на природу на снегоходах. По ее словам, тот шел по льду с рюкзаком. К нему периодически подходила девушка, которая была с артистом из одной компании, однако дирижер отказался от помощи, сказав: «Все хорошо, я катаюсь на лыжах».

Но с прогулки Гайдуков не вернулся. Его искали волонтеры из отрядов «ЛизаАлерт» и МОО «Спас Северо-Запад», использовали аэролодку и снегоходы.

Позднее также было уточнено, что 34-летний мужчина отправился на лыжную вылазку с напарницей. По неизвестной причине в какой-то момент прогулки в Ладожских шхерах девушка оставила его одного и ушла дальше. Она дошла до рыбацкой заимки, где переночевала, после чего спокойно ушла до материка и уехала в Петербург, откуда и сделала заявку на поиск.

Гайдукова же нашли еще живым спустя более 12 часов. Он находился на берегу среди камней — в 300 метрах от того места, где они расстались. Нашедший его спасатель Александр Проворов рассказал, что дирижер с девушкой 8 марта в 11 часов вышли на лыжах с базы «Шелест». «Должны были по шхерам выйти в открытую Ладогу, где у них есть домик, зимовник. Отошли буквально метров 500 от базы. Петр был сильно пьян, падал на лыжах, палку сломал», — утверждает Проворов. Он также добавил, что информацию в службы передали друзья Петра, а не девушка, и предполагает, что напарники поссорились.

