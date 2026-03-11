Реклама

Мир
14:09, 11 марта 2026

«Железный купол» Израиля назвали ржавым

Дотком заявил, что система ПРО Израиля «Железный купол» стала ржавой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал ржавой израильскую систему ПРО «Железный купол». Мнение он высказал на своей странице в социальной сети X.

«"Железный купол" теперь стал "Ржавым куполом"», — написал он.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что израильская система ПРО «Железный купол» работает не так эффективно, как принято считать. Он отметил, что, несмотря на усилия США по поддержке Израиля в запуске ракет для поддержки ПВО, технологии Ирана опережают. Эксперт также выразил возмущение освещением конфликта на Ближнем Востоке в западных изданиях. По его словам, СМИ преднамеренно создают иллюзию успехов американских и израильских военных, которая не отражает действительности.

